Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 03.08.2025 10:33
  • Giriş: 03.08.2025 10:33
  • Güncelleme: 03.08.2025 10:35
Kaynak: AA
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Fotoğraf: AA

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

B.Y'nin kullandığı 07 ANR 188 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde Ö.F.G. yönetimindeki 34 CDK 645 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol