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Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 15:13
  • Giriş: 21.07.2024 15:13
  • Güncelleme: 21.07.2024 15:13
Kaynak: AA
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

M.B.S'nin (18) kullandığı 23 HS 634 plakalı otomobil, Baskil hayvan pazarı mevkisinde Ö.Ş'nin (36) kullandığı 23 AU 131 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Baskil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Ş. (80), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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