Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ'da inşaatta iskele çöktü: 1’i ağır, 2 işçi yaralı

Elazığ'da inşaat halindeki binanın dış cephesinde kurulu iskele, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu 1'i ağır, 2 işçi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 28.06.2025 12:35
  • Giriş: 28.06.2025 12:35
  • Güncelleme: 28.06.2025 12:39
Kaynak: AA
Elazığ'da inşaatta iskele çöktü: 1’i ağır, 2 işçi yaralı
Fotoğraf: İHA

Elazığ'da binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 inşaat işçisi yaralandı.

Çaydaçıra Mahallesi'nde inşaatı devam bir alışveriş merkezinin dış cephe işlerini yapan 2 işçi, henüz bilinmeyen nedenle iskelenin devrilmesi sonucu düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol