Elazığ'da inşaatta iskele çöktü: 1’i ağır, 2 işçi yaralı
Elazığ'da inşaat halindeki binanın dış cephesinde kurulu iskele, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu 1'i ağır, 2 işçi yaralandı.
Kaynak: AA
Elazığ'da binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 inşaat işçisi yaralandı.
Çaydaçıra Mahallesi'nde inşaatı devam bir alışveriş merkezinin dış cephe işlerini yapan 2 işçi, henüz bilinmeyen nedenle iskelenin devrilmesi sonucu düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.