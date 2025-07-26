Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü
Elazığ'da, çalıştığı 10 katlı inşaatın 3'üncü katından düşen M.E. isimli işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Elazığ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Çaydaçıra Mahallesi'nde 10 katlı inşaatın 3'üncü katında çalışan 49 yaşındaki M.E., dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.E. ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.