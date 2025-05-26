Elazığ'da işçilerin hakları gasp ediliyor: 7 aydır maaşları ödenmiyor

Elazığ’ın Maden ilçesinde faaliyet gösteren SSS Yıldızlar Holding’e bağlı olarak çalışan birçok işçinin aylardır maaş alamadığı ve çok sayıda işçinin de işten çıkarıldığı iddia edildi. İşten çıkarılan işçiler, maaşlarını alamadıkları için birçok çalışanın zaruri olarak ücretsiz izne çıkarıldığını belirtti.

CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan, SSS Yıldızlar Holding’in yaklaşık 200-300 kadar işçiyi mağdur ettiğine dair duyumlar aldıklarını belirtti. İlhan, işçilerin hukuki süreç başlatsa da haklarını alamadığını ifade ederek, işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

"BU ŞİRKET MADEN’İN KATİLİ OLDU"

İlhan, "Şirket Maden’e geldikten sonra Maden’in katili oldu. Geldiği günden beri işçilere 3 ayda, 5 ayda bir maaş veriyordu. Onu da vatandaşlarımız, işçilerimiz, emekçilerimiz çaresiz olduğu için memleketlerinde iş kapısı olduğu için çalışıyorlardı. Gelinen son noktada kimi ifadelere göre 150’nin üstünde 200-300’e kadar emekçilerimiz altı aydan başlamak sureti ile altı, yedi, sekiz aydır maaşlarını alamamaktadırlar. Hepsinin de çıkışı verilmiş durumda. Son aldığımız duyumlara göre müteahhitin malzemelerini de buradan çekmeye başladığı yönünde duyumlarımız var. Resmi bir açıklama yok, resmi ağızlardan da bir ifade yok, açıklama yok" diye konuştu.

İlhan, Maden’de afet bölgesi ilan edilen alanlarda dinamit patlatıldığını ve bunun halkın güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, "Afet bölgesinde patlatma yapılması büyük bir yanlış. Heyelan riski olan yerde bu tür çalışmaların yapılmasına izin verilmemeli" diye konuştu.

"DEVLET, İŞÇİNİN YANINDA DEĞİL"

SSS Yıldızlar Holding’de çalışan Salih Ercan, aylardır maaş alamadığını söyleyerek, "Son 7 aydır maaşlarımızı vermedi. Çok mağdur edildik. Artı benim bir de son bir aylığım ve sigortam yatırılmadı. SGK'ya da şikayet ettim, CİMER'e de yazdım. Devlet kurumlarından bana gelen cevap; ‘mahkemeye verin, avukata verin' şeklinde. Biz 7 aydır maaş alamıyoruz, evimize yiyecek ekmek götüremezken bizden avukatla mahkemeye vermemizi talep ediyorlar. devlet, işçisinin, mağdur olan insanların yanında durması gerekirken; zenginin yanında, kolladığı şirket sahibinin yanında duruyor. Şu an nereden baksanız oradan maaş alamayan 250-300 insan vardır" diye ifade etti.

"SENDİKALI OLMAK İSTEYEN ARKADAŞLARA TEHDİDE UĞRADI"

13 yıl çalıştıktan sonra işten çıkarılan Muzaffer Taşdemir ise sendikalı olmak isteyen işçilerin tehdit edildiğini ve baskı altında tutulduğunu belirtti. Taşdemir, "Son 3 yıldır bir grevden sonra bizi çıkarttılar, paramızı alamadık. İşe dönüş davası açtım, kazandım ama ne tazminatımı ne de paramı alabildim. Sendikalı olmak isteyen arkadaşlar tehdide uğradı o yüzden sendikalı da olamadık maalesef Yıldızlar Holding’de çalışan arkadaşların hepsi 100-150'ye yakın arkadaş mağdur durumda şu anda. Benim gibi onlarca insan var" diye konuştu.

SENDİKADAN DESTEK ÇAĞRISI

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan Başaran Aksu, işçilerin sistematik baskı altında tutulduğunu belirterek, şunları ifade etti: