Elazığ'da kamyonet ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

ELAZIĞ'da kamyonet ile hastası bulunan ambulansın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 23 BB 112 plakalı ambulans ile 23 EU 612 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken, ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile taşıdığı hasta ve kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.