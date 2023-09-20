Elazığ'da kanadı kırık martı tedavi altına alındı
Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde polis tarafından kanadı kırık halde bulunan martı koruma altına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi, devriye görevinde Hazar Gölü kıyısında yaralı bir martı gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekibi tarafından teslim alınan yaralı martı, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.
Yapılan muayene sonucu sol kanadının kırıldığı tespit edilen martı tedavi altına alındı.