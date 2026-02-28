Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 18 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

(ELAZIĞ) - Elazığ'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, dün etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan 74 köy yolundan 56'sı ulaşıma açıldı. Kapalı 18 köy yolunun ise ulaşıma açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İdare, 90 araç ve 120 personel ile özellikle kırsal kesimlerde etkili olan karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.