Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hatipoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli öğrenciler olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezimizde eğitime 29 Aralık itibarıyla bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz de idari izinli sayılacaktır. İlçelerimiz için kaymakamlıklar duyuru yapacaklar. Gününüzü iyi bir şekilde değerlendirmenizi dilerim."

TOKAT'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.