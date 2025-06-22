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Elazığ'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 69 yaşındaki H.K. hayatını kaybetti.

Güncel
  • 22.06.2025 15:10
  • Giriş: 22.06.2025 15:10
  • Güncelleme: 22.06.2025 15:12
Kaynak: AA
Elazığ'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Elazığ''da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Dersim''in Pertek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki H.K, önceki gün rahatsızlanması üzerine ilçe devlet hastanesine başvurdu.

Buradan Tunceli Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen H.K, KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı.

H.K, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

İşlemlerin ardından yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan H.K'nin cenazesi, defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldü.

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