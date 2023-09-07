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Elazığ'da kontrollü yıkım sırasında çöken ağır hasarlı bina, sağlam binaya zarar verdi

Elazığ'da ağır hasarlı 5 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çökerek bitişikteki sağlam binaya zarar verdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güncel
  • 07.09.2023 19:54
  • Giriş: 07.09.2023 19:54
  • Güncelleme: 07.09.2023 19:57
Kaynak: DHA
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Elazığ'da kontrollü yıkım sırasında çöken ağır hasarlı bina, sağlam binaya zarar verdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde Elazığ'da, ağır hasar aldığı tespit edilen Nailbey Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesi'ndeki 5 katlı bir bina için, öğleden sonra kontrollü yıkım çalışmaları başlatıldı.

Bina, yıkım sırasında çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, yıkılan bina, bitişiğindeki 7 katlı iş merkezine zarar verdi. İş merkezindeki bazı dairelerin duvarları yıkılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İş merkezindeki hasarın boyutu araştırılıyor.

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