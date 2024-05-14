Elazığ'da kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı

Elazığ'da bulunan Limak Ortaokulu'nda sınavda kopya çeken 8’inci sınıf öğrencisi A.B, kağıdını alan sosyal bilgiler öğretmeni A.K'yi bacağından bıçakladı. Olayın ardından öğretmen A.K. hastaneye kaldırılırken öğrenci A.B. gözaltına alındı

Elazığ’da sınav esnasında kopya çekerken yakalanan öğrenci, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı.

Olay merkezde bulunan Limak Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Limak Ortaokulunda sınavda olan 8’inci sınıf öğrencisi A.B., kopya çekmeye çalıştı.

Sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K, kopya çektiğini fark ettiği öğrenci A.B’nin sınav kağıdını aldı.

BACAĞINDAN YARALADI

Bir süre kağıdını almak için ısrar eden öğrenci A.B, kağıdını alamayınca cebinde bulunan bıçakla öğretmen A.K’yi bacağından yaraladı.

İhbra üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.

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