Elazığ'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

Palu ilçesinde Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Palu'nun Kayaönü köyünde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde 09.54 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "1 işçi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, göçük altında kalan işçiye ulaşılması için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf: AA

İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan 45 yaşındaki Hasan Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Hatipoğlu, ekiplerin, göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaştığını vurgulayarak, "Yaklaşık 7 saat süren bir çalışma sonucu çıkarıldı. Çünkü içerideki malzeme oldukça yumuşak. Bu anlamda tecrübeli tahlisiye ekiplerimiz olağanüstü bir gayret sarf ederek, çalışmayı gerçekleştirdiler. Ailesine ve tüm Elazığ'a başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.