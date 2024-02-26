Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçiler toprak altında kaldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Bilfer Madencilik'in işlettiği krom madeni ocağında göçük meydana geldi. İlk gelen bilgilerde 4 işçinin toprak altında kaldığı belirtildi. AFAD'ın son açıklamasında, 3 işçinin toprak altında kaldığı, 2 işçinin kurtarıldığı, 1 işçiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Elazığ Valiliği ise göçük altında kalan 4 işçiden 3'ünün kurtarıldığını, 1 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Elazığ’ın Palu ilçesinde Bilfer Madencilik'in işlettiği krom madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 işçi toprak altında kaldı, 3'ü kurtarıldı. Bir işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.00 sıralarında Palu'daki Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Vali Toraman, "Arama kurtarma faaliyetleri süratle başladı. İlk etapta bir işçimiz kurtarıldı" dedi.

Bölgeden gelen ilk bilgilerde, 4 işçinin toprak altında kaldığı, olayın ardından 1 işçinin kendi çabasıyla kurtulduğu aktarıldı.

RESMİ MERCİLERDEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

AFAD'dan saat 11.30'da madendeki göçükle yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre 3 maden işçisi göçük altında kalmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "2 maden işçisinin kurtarıldığı", bir kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

📍 Elazığ

Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydan gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisi göçük altında kalmıştır.



Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 maden işçisi kurtarılmış; 1 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.… — AFAD (@AFADBaskanlik) February 26, 2024

Elazığ Valiliği ise saat 11.46'da yaptığı açıklamada, göçük altında kalan 4 işçiden 3'ünün kurtarıldığını, 1 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

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