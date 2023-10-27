Elazığ'da öğrencileri taşıyan midibüs 2 araca çarptı: 1 ölü, 26 yaralı

Elazığ’da öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı. Midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpıp parktaki ağaca çarparak durabildi. İlk belirlemelere göre kazada bir kişi hayatını kaybetti, çoğu öğrenci 26 kişi yaralandı.

Elazığ'da freni patlayan midibüsün 2 araca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, çoğu öğrenci 26 kişi yaralandı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harput Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Yurtbaşı Belde Belediyesi'ne ait 23 HK 803 plakalı midibüsün seyir halindeyken freni patladı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs, bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 23 HL 339 plakalı hafif ticari araç ile 06 DHM 572 plakalı otomobile çarptı.

Hafif ticari aracı bir süre önünde sürükleyen midibüs, bölgede bulunan bir parka girip ağaca çarparak durabildi.

Kazada bir kişi hayatını kaybederken, çoğu öğrenci toplam 26 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.