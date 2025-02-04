Elazığ'da okul servisinin çarptığı 11 yaşındaki öğrenci öldü
Elazığ'da S.U. idaresindeki servis aracı, Çaydaçıra Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu öğrencisi Zeynep Akat'a çarptı. Ağır yaralanan Akat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Elazığ'da okul servisinin çarptığı 11 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.
S.U. (50) idaresindeki öğrenci servis aracı, Çaydaçıra Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu öğrencisi Zeynep Akat'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.