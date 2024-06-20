Elazığ'da orman yangını: Ekipler müdahale ediliyor

Elazığ'ın Maden ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Elazığ’ın Maden ilçesinde orman yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopterleri de katıldı.

Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale ediliyor.