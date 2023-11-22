Elazığ'da otobüste vücuduna sarılı uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Elazığ'da yolcu otobüsünde vücuduna sarılı şekilde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda durdurulan yolcu otobüsünde İ.T'nin (21) üst aramasında vücuduna sarılı olarak 1 kilo 575 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, 2 fişek,13 gram metamfetamin ve 16 gram esrar bulundu, 3 şüpheli yakalandı.