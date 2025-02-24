Elazığ'da otomobil alev alev yandı

ELAZIĞ'da seyir halindeyken alev alan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA)

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)