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Elazığ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı : 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.04.2025 10:48
  • Giriş: 27.04.2025 10:48
  • Güncelleme: 27.04.2025 10:48
Kaynak: DHA
Elazığ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı : 2 yaralı

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 84. Sokakta meydana geldi. 23 HT 707 plakalı otomobil, sürücüsü A.A.T.’nin (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı, Kazada sürücü ile birlikte A.A.Ş. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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