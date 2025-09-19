Elazığ'da otomobil durağa çarptı: 6 yaralı

Giriş / Abone Ol
Kaynak: DHA
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da yol kenarındaki durağa çarpan otomobildeki 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu Gülüşkür Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 23 AFB 860 plakalı otomobil, yol kenarındaki durağa çarptı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

