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Elazığ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.12.2024 11:29
  • Giriş: 21.12.2024 11:29
  • Güncelleme: 21.12.2024 11:29
Kaynak: DHA
Elazığ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi Kuvai Milliye caddesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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