Elazığ'da otomobil, sürüye çarptı: 15 koyun öldü

Elazığ'da otomobilin sürüye çarptığı kazada 15 koyun öldü, sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AAZ 122 plakalı otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyunlara çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, 15 koyun öldü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ayakta müdahale edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.