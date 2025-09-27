Elazığ'da park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
H.K'nin kullandığı 34 EBV 307 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolunda park halindeki 23 DJ 396 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.