Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ'da park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.09.2025 13:30
  • Giriş: 27.09.2025 13:30
  • Güncelleme: 27.09.2025 13:30
Kaynak: AA
Elazığ'da park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

H.K'nin kullandığı 34 EBV 307 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolunda park halindeki 23 DJ 396 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol