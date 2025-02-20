Elazığ'da park halindeki otomobiller alev alev yandı

ELAZIĞ’da park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kültür Mahallesi’nde 2 otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)