Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ'da sağanak sonrası köy yolu çöktü

Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası köy yolu çöktü. 3 metre derinliğinde çöken yolda İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 11.05.2024 16:01
  • Giriş: 11.05.2024 16:01
  • Güncelleme: 11.05.2024 16:02
Kaynak: İHA
Elazığ'da sağanak sonrası köy yolu çöktü
Fotoğraf: İHA

Elazığ’da etkili olan yağışlar nedeniyle köy yolu çöktü.

Olay, Baskil ilçesi Resulkahya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağışlar sonrasında köy yolu, derelerin taşması nedeniyle çöktü.

Yaklaşık 3 metre derinliğinde çöken yolun onarımı için köylüler talepte bulundu.

Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerince köy yolunda çalışma başlatıldığı bildirildi. 

BirGün'e Abone Ol