Elazığ'da sağanak sonrası köy yolu çöktü
Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası köy yolu çöktü. 3 metre derinliğinde çöken yolda İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Elazığ’da etkili olan yağışlar nedeniyle köy yolu çöktü.
Olay, Baskil ilçesi Resulkahya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağışlar sonrasında köy yolu, derelerin taşması nedeniyle çöktü.
Yaklaşık 3 metre derinliğinde çöken yolun onarımı için köylüler talepte bulundu.
Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerince köy yolunda çalışma başlatıldığı bildirildi.