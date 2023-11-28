Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu A.A, N.A. ve Y.A'nın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Adresleri belirlenen şüpheliler düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, mauser piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 4 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.