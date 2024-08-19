Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
Kaynak: AA
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Yıldızbağları Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan İ.G. ile M.Ö. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada İ.G'nin silahla ateş etmesi sonucu M.Ö. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan M.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.