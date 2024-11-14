ELAZIĞ ’da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ’da kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İmam Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. S.A. idaresindeki 23 HE 980 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Savrularak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.