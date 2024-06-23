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Elazığ'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 23.06.2024 16:49
  • Giriş: 23.06.2024 16:49
  • Güncelleme: 23.06.2024 16:49
Kaynak: AA
Elazığ'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 LP 883 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde S.T. yönetimindeki 23 ADU 379 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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