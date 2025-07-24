Elazığ'da TOKİ mağduriyeti: Anahtar teslim ama su, elektrik, doğalgaz yok

Elazığ Sarıçubuk Köyü'nde depremzedelere teslim edilen TOKİ konutlarına 2 aydır elektrik, su ve doğal gaz verilmedi. Anahtarlarını alan vatandaşlar, taşınamadıkları evlerini temizlemek için dahi suyu kovalarla taşıyor. "Kira ödeyemiyoruz, çaresiziz" diyen hak sahipleri, yetkililerden çözüm bekliyor.

Elazığ'ın Sarıçubuk Köyü'nde 2020 ve 2023 depremlerinde evlerini kaybeden depremzedeler için 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında kura çekimleri yapıldı. Hak sahiplikleri belli olan vatandaşlara 2 ay önce evleri teslim edilerek anahtarları verildi. Ancak vatandaşlar, elektrik, su ve doğal gaz bağlantılarının yapılmaması nedeniyle evlerine taşınamadıklarını, evlerini temizlemek için bile kovalarla su taşımak zorunda kaldıklarını belirtti.

Sarıçubuk Mahallesi’nde anahtarlarını teslim alan hak sahipleri, yapılan 571 TOKİ konutuna hala elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılmadığı için mağdur olduklarını söyledi. Birçoğu kirada oturan vatandaşlar, evleri teslim edilmiş olmasına rağmen taşınamıyor. Mecburen taşınan bazı vatandaşların ise su ihtiyaçlarını bidonlarla taşıyarak karşıladıkları ifade ediliyor.

2 ay önce anahtarlarını teslim aldıklarını söyleyen Nevzat Yaman, elektrik ve suyun bir an önce bağlanmasını isteyerek, “8 aydır kura çekilmiş, anahtar teslim edilmiş ama daire elimize geçmedi. Aksa Elektrik, Aksa Doğalgaz veya Elazığ Belediyesi su vermiyor. Konutlar tamam, biz bekliyoruz. Çıkıp ‘bu kadar vatandaşı sıcak yuvasına kavuşturduk’ diyorlar ama kimse sıcak yuvasına kavuşamadı” dedi.

"AVRUPA BİZİ KISKANIYOR AMA BEN ÇOCUĞUMA BEZ ALAMIYORUM"

Yaman, “571 vatandaş burada mağdur. AFAD, topu müteahhide atıyor, müteahhit AKSA’ya, AKSA valiliğe. Kimse net bir şey söylemiyor. TOKİ Bölge Müdürü ‘hızlandıracağız’ dedi ama hâlâ ne elektrik var, ne su, ne doğal gaz. 2 aydır anahtar cebimizde, hiçbir şey yapamıyoruz. Avrupa bizi kıskanıyor, dünya bizi kıskanıyor ama ben çocuğumun bezini alamıyorum" diye konuştu.

Ayrıca site yönetiminin de para aldığını ancak bir faaliyette bulunmadığını belirten Yaman, “Site yönetimi yok. Tapuyu verdiklerinde 6 bin 450 TL para aldılar ama ortada yönetim yok. Vatandaşlar taşındı ama elektrik ve su olmadığı için oturamıyor. Bazıları eşyalarını bırakıp köylerine döndü. Ben de yönetime gittim, ‘8. ayın 15’inde elektrik verilecek’ dediler. ‘Yapılırsa’... 9. ayda doğal gaz, 1. ayda su derken 2028’i bulacağız” ifadelerini kullandı.

Anahtarını bir buçuk ay önce teslim alan Gülşah Öner ise “Ocak’tan beri TOKİ çıktı. Kiradayız, ev sahipleri çıkartmak istiyor. Elektrik, su yok. Elazığ Belediyesi, TEDAŞ ortada yok. Susuz ev olur mu? Elektrik neyse ama susuz olmaz. Taşınanlar ofisten kovalarla su taşıyarak evlerini temizliyor. Devleti devlete mi şikayet edeceğiz? Ama sizin aracılığınızla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Cahit Öner ise "Şubat’ta kuralar çekildi. Anahtarlar bir buçuk aydır verildi. Hala su, elektrik yok. Kimse ilgilenmiyor. Belediyemiz, TEDAŞ ilgilensin. Kirada zorlanıyoruz. Kontrat bitti, kalacak yerimiz yok" diye konuştu.