Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Elazığ'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 15:10
  • Giriş: 08.08.2023 15:10
  • Güncelleme: 08.08.2023 15:10
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Elazığ'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

E.A. yönetimindeki 23 AAK 587 plakalı buğday yüklü traktör, Kovancılar Tunceli kara yolunda H.Y'nin kullandığı 23 ABF 965 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol