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Elazığ'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 15:49
  • Giriş: 08.08.2023 15:49
  • Güncelleme: 08.08.2023 15:50
Kaynak: DHA
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Elazığ'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da, traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar-Tunceli kara yolunda meydana geldi. E.A. yönetimindeki buğday yüklü traktör ile H.Y.'nin kullandığı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü H.Y. ile yanındaki F.K., E.Y., S.Y. ve E.A. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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