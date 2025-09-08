Giriş / Abone Ol
Elazığ'da trenin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.09.2025 12:51
  • Giriş: 08.09.2025 12:51
  • Güncelleme: 08.09.2025 12:52
Kaynak: AA
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da trenin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Yünlücü köyü mevkisindeki hemzemin geçitte yolcu treni kamyonete çarptı.

Kazada sürüklenen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sıkıştığı araçtan AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

