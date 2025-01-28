ELAZIĞ'da, uyuşturucu operasyolarında 8 tutuklama

Elazığ'da, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 kilo 994 gram metamfetamin, 236 gram sentetik kannabinoid, 64 gram esrar, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 95 fişek, 3 pompalı tüfek ve 7 kartuş ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 780 TL ele geçirildi. Şüphelilerden 7’si, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheliye adli işlem uygulanırken, 1 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu, 2 kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 markası belirsiz av tüfeği, 127 çeşitli çaplarda fişek ve 524 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.