Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kentte bir eve düzenlenen operasyonda buzdolabındaki bir poşet içerisinde 5,95 gram metamfetamin, 6,57 gram esrar ve 32 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, A.G. ve K.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.