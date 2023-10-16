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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 16.10.2023 14:24
  • Giriş: 16.10.2023 14:24
  • Güncelleme: 16.10.2023 14:24
Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 19,7 gram kokain, 8 uyuşturucu nitelikte hap, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda, M.S.O. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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