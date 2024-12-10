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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 10.12.2024 23:03
  • Giriş: 10.12.2024 23:03
  • Güncelleme: 10.12.2024 23:03
Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 2 kilo 199 gram metamfetamin, 14 sentetik ecza, 69,87 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, pompalı tüfek, şarjör, kartuş ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 100 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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