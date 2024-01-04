Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Kaynak: AA
Elazığ'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin üst, ikamet ve iş yerindeki aramada, 11 parça halinde 245,16 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 2 sentetik hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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