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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 05.01.2024 13:44
  • Giriş: 05.01.2024 13:44
  • Güncelleme: 05.01.2024 13:44
Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Elazığ'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üst, ikamet ve iş yerindeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 56,70 gram esrar ile 5,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 3'ü serbest bırakıldı.

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