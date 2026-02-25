Giriş / Abone Ol
  25.02.2026 11:57
  • Giriş: 25.02.2026 11:57
  • Güncelleme: 25.02.2026 11:57
Kaynak: AA
Elazığ'da yiyecek arayan vaşak görüntülendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Gökbelen köyünde Selim Aslan'a ait evin bahçesine giren vaşak, bir süre etrafta gezindi.

Çevrede yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Aslan, AA muhabirine, bugüne kadar köylerinde ve bölgede vaşağın görüldüğüne dair bir bilgisinin olmadığını ifade ederek, kendisinin de güvenlik kamerası kaydı sayesinde hayvanı ilk defa gördüğünü söyledi.

