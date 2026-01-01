Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: Yaralılar var
Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıkonak beldesi çıkışında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkarak araziye devrildi. Olayda 9 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Elazığ'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıkonak beldesi çıkışında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkarak araziye devrildi.
Kazada, minibüste bulunan 10 kişiden 9'u yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.