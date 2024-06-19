Elazığ'da yurttaşlardan 'atık' tepkisi: "Bu katliamın bir an önce durdurulmasını istiyoruz"

Elazığ’ın Keban ilçesinde yaşayan yurttaşlar, balık fabrikası atıklarının herhangi bir arıtmadan geçirilmeden Keban Deresi’ne akıtıldığını öne sürdü. Esnaf Murat Doğan, atıkların dereyi kirlettiğini belirterek “Bu katliamın bir an önce durdurulmasını istiyoruz" dedi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde alabalık üretim tesislerinin atıklarının herhangi bir arıtmadan geçmeden Keban Deresi’ne akıtıldığı ileri sürdü.

Keban Deresi’ne akan atıkların dereyi kirlettiğini ve çevre sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan esnaf Murat Doğan, şunları söyledi:

"BU KATLİAMIN BİR AN ÖNCE DURDURULMASINI İSTİYORUZ"

"Geçen yıl atıkların dereye akıtılması konusunda Kebanlı vatandaşlar olarak çok mücadele verdik. Yetkililerden sorunu çözmelerini istiyoruz. Keban'daki barajdan sonra akan derenin oradayız. Eskiden Keban Deresi'nin suyu berrak ve içilebilir durumdaydı. Ama maalesef şu anda alabalık fabrikasının suya vermiş olduğu rezilliği görüyorsunuz. Gelen balık pislikleri, kimyasallar suyumuzu kirletti. Geçen yıl bu konuda epey mücadele bu konuda ettik. Sayın milletvekillerimiz Erol Keleş, Rıdvan Nazırlı , Ejder Açıkkapı hepsi, fabrikaya arıtma yapılacağı, kokunun giderileceğine dair söz verdiler. Bizlerle AK Parti İlçe Başkanımız da mücadele etti. Arkamızda durdu. Ama milletvekillerimiz ne yazık ki verdikleri sözleri yerine getirmediler. Şu anda kendilerinden bu katliamın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Arıtma mı yapılıyor, fabrika mı kaldırılıyor. Ama şu anda Keban’ı temizlesinler. Yetkilileri göreve çağırıyorum" dedi.

"BU ATIKLAR SADECE DEREYİ DEĞİL, FIRAR NEHRİ ÜZERİNDEKİ TÜM BARAJLARI KİRLETİYOR"

Keban’da yaşayan doğa aktivisti Fethi Oruç da fabrika atıklarının arıtılmadan dereye verilmesinin Fırat Nehri’ni ve nehir üzerindeki bütün barajlarını olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Burası Keban Büyükdere Çayı. Çocukluğumuzu yaşadığımız çay. Maalesef ilçemizde kurulan alabalık işleme ve paketleme fabrikasının kimyasal ve balık atıkları direkt arıtılmadan çayımıza veriliyor. Buradan da yaklaşık 1,5 km aşağıda Fırat Nehri ile birleşiyor. Fırat Nehri ile birleştikten sonra Fırat Nehri üzerinde olan bütün barajlar bu kimyasal balık atıklarından etkileniyor. Doğamız adeta katlediliyor. Bir an önce bu doğa katliamına son verilmesini istiyoruz buradan yetkililere sesleniyoruz. Gördüğünüz gibi balık kanları, balık pislikleri, kimyasal atıklar had safhada."