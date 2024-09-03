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Elazığ'daki denetimlerde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 03.09.2024 22:29
  • Giriş: 03.09.2024 22:29
  • Güncelleme: 03.09.2024 22:29
Kaynak: AA
Elazığ'daki denetimlerde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların önlenmesi ve suçlular ile suç unsurlarının yakalanması amacıyla sorumluluk bölgesinde uygulama yaptı.

Yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız silah ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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