Elazığ'daki denetimlerde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların önlenmesi ve suçlular ile suç unsurlarının yakalanması amacıyla sorumluluk bölgesinde uygulama yaptı.
Yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız silah ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.