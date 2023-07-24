Elazığ'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole devrilerek elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Esra N. idaresindeki 38 ZD 406 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
Devrilirken elektrik direğine çarpan araçta, sürücünün de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada devrilen elektrik direğinin onarılması için de çalışma başlatıldı.