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Elazığ'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2023 17:21
  • Giriş: 24.07.2023 17:21
  • Güncelleme: 24.07.2023 17:21
Kaynak: AA
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Elazığ'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole devrilerek elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Esra N. idaresindeki 38 ZD 406 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Devrilirken elektrik direğine çarpan araçta, sürücünün de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada devrilen elektrik direğinin onarılması için de çalışma başlatıldı.

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