Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama



Elazığ’da saat 17.04’de merkez üssü Elazığ Merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.



GÖRÜR: 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNİN SONUCUDUR

Prof. Dr. Görür yaptığı açıklamada, “Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum” ifadelerini kullandı.