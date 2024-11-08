Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, akşam saatlerinde Elazığ’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.
Elazığ’da saat 17.04’de merkez üssü Elazığ Merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meydana gelen depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.
GÖRÜR: 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNİN SONUCUDUR
Prof. Dr. Görür yaptığı açıklamada, “Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum” ifadelerini kullandı.