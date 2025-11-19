Elazığ - El freni çekilmeden park edilen kamyonet, baraj gölüne düştü; 1 ölü

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde el freni çekilmeden park edilen kamyonet, baraj gölüne düştü. Kamyonetteki su ürünleri mühendisi Esma Sümer (39), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Karakoçan ilçesi Özlüce Baraj Gölü yakınlarındaki bir balık çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre; el freni çekilmeden park edilen ve kabininde su ürünleri mühendisi Esma Sümer’in bulunduğu kamyonet, yükleme sırasında kayarak baraj gölüne düştü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sümer'in cansız bedeni otopsi için Karakoçan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyonet ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber ve Görüntü: Nursel ŞENGEZER /DİYARBAKIR(DHA)