Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Müdürlüğün açıklaması şöyle: “Elazığ’da öğlen saatlerinden sonra yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle sağanak, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yüksek kesimlerinde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."