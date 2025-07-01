Elazığ'ın Maden ilçesinde orman yangını

Elazığ'ın Maden ilçesinde orman yangını çıktı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip sevk edildi; Alacakaya ve Maden belediyelerine ait itfaiye araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 20 personel müdahale ederken, ekiplerin yoğun çabası sonucu bazı noktalarda alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Maden ilçemizde çıkan örtü yangınında itfaiyemiz ve Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Maalesef bir vatandaşımıza ait ev hasar gördü. Bunun dışında şükürler olsun can kaybımız yok. Üstün bir fedakarlıkla çalışan Orman Bölge Müdürlüğü işçilerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimize, jandarmamıza ve yangına müdahale eden görevlilerimize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun.”