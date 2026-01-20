Elazığ Maden'deki 36 köyde 8 gündür elektrik yok: Demir direkler çöktü, hayvancılık durdu

CHP'li Elazığ İl Genel Meclisi Üyesi Suat Ören, Maden ilçesine bağlı 36 köyde 8 gündür elektriklerin kesik olduğunu ifade ederek, "Sadece Gezin ve Durmuştepe'de elektrik var. Çok büyük mağduriyetler yaşanıyor. Yetkililere sesleniyorum. Çam direkler değil, demir direkler devrilmiş" dedi.

Ören, yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 gündür yağan karın bölgeyi çok etkilediğini ifade etti. Maden'deki 38 köy, 72 mezranın yollarının hemen hemen açılmış durumda olduğunu ancak sadece Gezin ve Durmuştepe köylerinde elektrik bulunduğunu anlattı.

Ören, şunları kaydetti:

"Çok büyük mağduriyetler yaşanıyor. Yetkililere sesleniyorum. Çam direkler değil, demir direkler devrilmiş. Bu bir soru işareti oluşturuyor. Herkes bunun farkına varsın. Demek ki demir direkler çok ince direklerden yapılmış. Köylerde su olmadığı için artezyenle suları karşılıyoruz. Elektrik olmayınca artezyenler çalışmıyor. Mağduriyet çok büyük. Bu bölgedeki köylerde hayvancılık yapılıyor. 35 köyümüzde hayvancılık var. Yetkililere sesleniyorum. Elazığ ilinde elektrik personeli yetersizse çevre illerden buraya aktarın. Elazığ Valisi'ne de sesleniyorum. Özellikle AKSA Müdürü'ne; bu bölgede 30 metre aralıklarla dikilmesi gereken direkler 50 metre arayla dikilmiş. Yan tarafta bakıyorsunuz çam direklerde sorun yok. Demir direkler yerde. Eğer tek damar kablo ile bu direkler çekilmiş olsaydı hiç bir mağduriyet oluşmazdı. Talebimiz tek damarlı kapalı kablolarla bu direklerin çekilmesi."